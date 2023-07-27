مجلس النوّاب ينفي فتح باب الترشح للحكومة الجديدة

نفى مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول تعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.

واستغرب المجلس على لسان المتحدث باسمه عبد الله بليحق، صدور هذا البيان الذي تضمن معلومات غير صحيحة ووصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب وهذا غير صحيح.

وأضاف بليحق: “من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب”.

وأشار إلى أن ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة.