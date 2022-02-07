مجلس النوّاب يٌقر خارطة الطريق للمرحلة القادمة

استأنف مجلس النواب الليبي، جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن المجلس أقر خلال الجلسة، خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع، واستمع للمترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.

وأوضح بليحق أن نص مشروع قرار لجنة خارطة الطريق، ينص في مادته الأولى، على أن تعتمد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المُشكلة من قِبل مجلس النواب بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

ونصت المادة الثانية من المشروع، على أن تتولى اللجنة التشاور مع لجنة المجلس الأعلى للدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

هذا ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار، على أن تقوم رئاسة مجلس النواب بإحالة أسماء المترشحين لرئاسة الحكومة، بعد الاستماع لمشاريعهم، إلى المجلس الأعلى للدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس القادم الموافق 10 فبراير الماضي.

كما نص مشروع القرار أيضاً، على أن تُقدم لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات وذلك في غضون شهر من تاريخه.

وفي كلمة له خلال الجلسة، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه تم تقديم 7 طلبات للترشح لرئاسة الحكومة لمكتب المقرر، خمسة منها غير مستوفية الشروط واثنان منها مستوفية وهما فتحي علي باشاغا وخالد عامر البيباص.

وتم خلال الجلسة، الاستماع لبرامج المترشحين باشاغا والبيباص الذين استوفوا الأوراق والمستندات والضوابط المطلوبة في الترشح، وعُلِقَت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء .