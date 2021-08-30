مجلس النوّاب يُؤجل استجواب الحكومة

أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأنه ستنطلق بعد قليل، أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية ليوم الاثنين.

وأوضح بليحق أن الجلسة ستناقش مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم في 24 ديسمبر 2021م.

وأشار إلى تاجيل استجواب الحكومة بناءً على الطلب الرسمي من الحكومة، لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب بالخصوص لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

وأبلغت رئاسة مجلس النوّاب،في وقت سابق، أعضاء المجلس بتأجيل جلستي الأسبوع الماضي، وذلك لاستكمال اللجنة التشريعية صياغة ملاحظات أعضاء المجلس حول قانون الانتخاب.

وقال مستشار رئيس المجلس للشئون الإعلامية فتحي المريمي، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، إن المجلس يستعد الأسبوع الجاري لعقد جلساته لمناقشة الحكومة المطلوب مثولها أمام المجلس، بناء على استدعاء الرئيس، وذلك للإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول العديد من القضايا التي تشغل المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

في غضون ذلك، خاطب ديوان رئاسة الوزراء، رئاسة هيئة مجلس النوّاب، بضرورة تحديد موضوع مساءلة الحكومة في جلسة الغد، لإعداد الردود اللازمة، وذلك بعد عودة رئيس الحكومة من مهمة العمل بالخارج والمحددة مسبقاً قبل ورود خطاب دعوة الاستجواب.