مجلس النوّاب يُؤجل بند الميزانية بناء على طلب الحكومة

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بإنطلاق أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم.

وأوضح بليحق أنه تم تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، بناءً على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون.

هذا وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي.

من جهته قال عضو مجلس النواب عدنان الشعاب، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن أعضاء المجلس اتفقوا منذ بدء جلسة اليوم الاثنين، أن القوانين المعروضة على المجلس لن يتم اعتمادها أو إقرارها إلا بعد حصولها على النصاب القانوني لاعتماد القوانين وهو (120) نائبا من أعضاء المجلس.