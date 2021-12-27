مجلس النوّاب يُؤكد على استمرار عمل لجنة خارطة الطريق

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، وحضور أكثر من 120 نائبا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن جلسة اليوم تم خلالها الاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل بالإضافة إلى تقرير المفوضية العليا للانتخابات حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهتها و التقارير التي احتوت عدد من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية وهي تقارير ذات طابع سري تقرير المخابرات العامة و تقرير وزارة الداخلية.

وبعد مداولة لساعات طويلة في جلسة اليوم، قرر مجلس النواب أولا فيما يخص تأجيل موعد الانتخابات إلى 24 من يناير القادم، أكد مجلس النواب بأنه لم يتم مخاطبته من قِبل المفوضية العليا للانتخابات حول هذا الطلب حتى تاريخ اليوم.

كما أكد مجلس النواب على استمرار لجنة خارطة الطريق التي شكلت بموجب قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021م، في عملها من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

وقرر مجلس النواب استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول كل هذه العراقيل والتقارير وما حوته حول العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها وبالتالي سيصدر مجلس النواب قرار بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.