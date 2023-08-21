مجلس النوّاب يُبارك توحيد مصرف ليبيا المركزي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بحضور أعضاء مجلس النواب سالم قنان وعائشة شلابي.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي في إطار مباركة مجلس النواب الليبي لعملية توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعم المجلس لكل خطوات مصرف ليبيا المركزي التي سوف تتخد في هذا السياق.

وفي سياقٍ ذي صلة، بارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، إعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي، متمنيًا أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى العمل المصرفي والحفاظ على أموال الشعب الليبي من العبث والابتزاز، مؤكداً على التوزيع العادل لهذه الموارد، وفق قوله.