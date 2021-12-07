مجلس النوّاب يُتابع سير عمل مفوضية الانتخابات

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء تطورات العملية الانتخابية وإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما تطرق اللقاء إلى سير عمل المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وفقاً للقوانين الصادرة من مجلس النواب.

في غضون ذلك، انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه.

وسيناقش المجلس خلال جلسته اليوم، تطورات العملية الإنتخابية وعدد من القوانين الموجودة بجدول أعمال المجلس.