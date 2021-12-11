مجلس النوّاب يُتابع مستجدات الانتخابات الرئاسية

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية.

جاء ذلل خلال اجتماع عُقِد اليوم السبت، بديوان المفوضية في طرابلس، بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعضو مجلسها أبوبكر مردة، مع رئيس اللجنة المُشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة طلال الميهوب.

واستعرض الاجتماع ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف وسُبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.

يُشار إلى أن هذه اللجنة قد تم تشكيلها من مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.