مجلس النوّاب يُحيل ملاحظاته إلى لجنة 6+6

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس.
واستكمل المجلس خلال جلسة اليوم، مناقشة مخرجات لجنة (6+6) وتحديداً قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي ختام الجلسة، أقر مجلس النواب إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 ، وبذلك رفعت الجلسة.
وكان المجلس قد ناقش أمس الاثنين، قانون انتخاب رئيس الدولة وتم خلال الجلسة تلاوة مواد القانون البالغة 89 مادة وفُتح المجال لأعضاء مجلس النواب لدراسة مواد القانون.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً