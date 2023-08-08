مجلس النوّاب يُحيل ملاحظاته إلى لجنة 6+6

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس.

واستكمل المجلس خلال جلسة اليوم، مناقشة مخرجات لجنة (6+6) وتحديداً قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي ختام الجلسة، أقر مجلس النواب إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 ، وبذلك رفعت الجلسة.

وكان المجلس قد ناقش أمس الاثنين، قانون انتخاب رئيس الدولة وتم خلال الجلسة تلاوة مواد القانون البالغة 89 مادة وفُتح المجال لأعضاء مجلس النواب لدراسة مواد القانون.