مجلس النوّاب يُخصص جلسة للمناصب السيادية والميزانية

يعقد مجلس النوّاب الليبي، جلسة الأسبوع القادم، خُصِصت لمناقشة موضوع المناصب السيادية والميزانية العامة للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر في مجلس النواب قولها، إن المجلس سيخصص أول جلساته في الاسبوع المقبل لاختيار المناصب السيادية والمفاضلة بين المترشحين الذين ستفرزهم اللجنة المُشكلة لهذا الغرض من المجلس الأعلى للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس “سيُعيد الميزانية مرة أخرى إلى الحكومة نظرا لأنها لم توزع على الأبواب وفق رؤية ومعايير مالية علمية مختصة، كما أن الحكومة لم تراعي ملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب حول مشروع الميزانية المقترح”، بحسب المصادر.