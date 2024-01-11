مجلس النوّاب يُخصص 500 مليون دينار لإعمار مدن المنطقة الغربية

أصدر رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” اليوم قرارا بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق ” أن هذا القرار جاء وفقاً لما أقره مجلس النواب في جلسته الماضية بناء على طلب من أعضاء المجلس من المنطقة الغربية ، وما طالب به عدد من عُمداء بلديات المنطقة الغربية خلال لقائهم رئيس مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع.

وأضاف أن هذا القرار يأتي تأكيداً على حرص مجلس النواب أن تشمل إعادة الإعمار والتنمية جميع المدن والمناطق في كافة أنحاء البلاد.