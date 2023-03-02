مجلس النوّاب يُدين اختطاف النائب حسن الفرجاني سالم

أدان مجلس النواب حادثة اختطاف عضو المجلس عن دائرة ترهونة حسن الفرجاني سالم، الذي تم اختطافه من قبل مجهولين في العاصمة طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وطالب المجلس في بيان له، النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة والإفراج عن النائب الذي يكفل له القانون الحصانة النيابية وفقا لنص المادة 89 من القانون رقم 4 لسنة 2014.

كما حمَّل البيان الجهة الخاطفة المسؤولية الكاملة عن سلامة عضو مجلس النواب حسن الفرجاني سالم وجميع ما يترتب عن هذه الحادثة وفقاً للقوانين ذات العلاقة.