مجلس النوّاب يُدين الاعتداء على المؤسسات القضائية

أدانت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النوّاب الليبي، الاعتداء على المؤسسات القضائية.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية سليمان الحراري، في بيان اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء على محكمة سبها وإغلاقها.

وأضاف الحراري أن ذلك لايعد فقط اعتداء على مؤسسات الدولة وانتهاك للأمن العام، بل تهديد لحق الليبيين في المشاركة السياسية ويُعرض العملية الانتخابية بأكملها للخطر.

وأكد الحراري بأن تلك الأفعال يُعاقب عليها القانون و ضرورة محاسبة الفاعلين، مشدداً على ضرورة احترام مؤسسات الدولة وأبرزها المؤسسة القضائية وعدم عرقلة عملها بأي طريقة كانت .

ودعا الحراري وزارة الداخلية، إلى القيام بمهامها في تأمين المؤسسات التي تتولى حمايتها وبذل كل الجهود لذلك، مجدداً دعوته للجميع إلى مساندة عناصر وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن العام وتأمين سير العملية الانتخابية حتى تسير بكل شفافية ونزاهة.