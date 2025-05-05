مجلس النوّاب يُدين المشاهد البشعة للنائب «الدرسي»

أعرب مجلس النواب عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الصور والفيديوهات التي وصفها بالبشعة والصادمة للنائب المختطف إبراهيم الدرسي.

وطالب المجلس في بيان، النائب العام وكافة الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بدورهم ومتابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل حول هذه اللقطات والتأكد من صحتها ومن مصدرها والأسباب التي ورائها ووراء إخراجها في هذا التوقيت وإظهار المستفيد منها، بحسب البيان.

وجدد مجلس النواب تأكيده على التضامن الكامل مع عائلة الدرسي والدعم اللامحدود في هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه لن يساوم أو يتنازل عن المطالبة بالكشف عن مصيره حتى إظهار الحقيقة كاملة.

كما أكد المجلس على استيائه الشديد من ما وصفه باستخدام القضايا الإنسانية مثل الخطف والتعذيب وغيرها من قِبل بعض الأطراف من أجل التأثير على المسار السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد، وفقا لنص البيان.

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الترقب والقلق العام بشأن مصير النائب، وسط مطالبات بتكثيف الجهود للكشف عن الحقيقة وضمان سلامة النائب الدرسي.