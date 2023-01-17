مجلس النوّاب يُشكل لجاناً لمسارات الأزمة المختلفة

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد استمع المجلس خلال جلسة اليوم لإحاطة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول الانسداد السياسي الحاصل هذه الفترة والحلول التي قدمها مجلس النواب من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي.

وقرر مجلس النواب في جلسة اليوم تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة من أجل إعداد مقترحات لتقديمها لمجلس النواب في أجل محدد وبذلك علقت الجلسة.