مجلس النوّاب يُشكل لجنة للتواصل حول القوانين الانتخابية

عقد مجلس النواب، جلسة رسمي اليوم الاثنين، بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس مصباح دومة.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد استهل مجلس النواب جلسته الرسمية بإحاطة رئيس المجلس عقيلة صالح حول أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 واجتماعات المغرب.

وأكد عقيلة صالح على وفاء المجلس بما هو عليه فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة 6+6 وأُجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.

كما تم خلال الجلسة، مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وايرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة، وتم التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

وفيما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال تم التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.

وفي ذات البند، تم التصويت بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها.