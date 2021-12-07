مجلس النوّاب يُشكل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة طبرق، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس خلال الجلسة، تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها.

وخلُصَت جلسة اليوم إلى تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من: