مجلس النوّاب يُطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة «الدبيبة»

طالب مجلس النواب اليبي، من النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية حول لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الاثنين، عقب جلسة استثنائية عقدت بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح.

وذكر البيان أن مجلس النوّاب تأكد له وللشعب الليبي بما لا يدع مجالاً للشك تورط الحكومة منهية الولاية في لقاءات وتواصل مع الكيان الصهيوني بهدف التطبيع مع هذا الكيان المحتل الأمر الذي تُجرمه القوانين والتشريعات في البلاد، مقابل وعود لاستمرارها في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات كما فعلت في العام 2021م، بحسب نص البيان.

وأكد المجلس أن سحب الثقة من حكومة “الدبيبة” كان قراراً صائباً، وأن هذه الحكومة لا تمثل الشعب الليبي وأي عمل قامت به بعد سحب الثقة منها فهو باطلاً لمخالفته للتشريعات النافذة ولفقد الحكومة سند شرعيتها.

كما طالب مجلس النواب من النائب العام بالتحقيق مع حكومة “الدبيبة” بانتحال الصفة والفساد، وجريمة التواصل مع الكيان الصهيوني ومحاسبتها وكل من شارك معها في هذه الجرائم.

المجلس وفي بيانه أكد أيضاً، أن الحكومة الشرعية هي الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب ودعا كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية والمالية بالتعاون معها وعدم تنفيذ تعليمات حكومة “الدبيبة” حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، ودعا جميع الدول إلى ضرورة التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النوّاب بعد أن تأكد فشل حكومة “الدبيبة” وعدم قدرتها على فرض القانون والنظام.

هذا وأعلن مجلس النوّاب عن تشكيل لجنة من مجلسي النوّاب والدولة للعمل على تنفيذ آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع البعثة الأممية، وإخطار الأمم المتحدة بأن تشكيل حكومة جديدة مصغرة تعمل على تنفيذ الانتخابات أصبح واجباً وطنياً ضرورياً في أسرع وقت.

وأصى المجلس لجنة 6+6 بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لمن ثبت تورطه في التواصل مع الكيان الصهيوني من خلال شروط الترشح بالقوانين الانتخابية.

#فيديو بيان مجلس النواب رقم (05) لسنة 2023.م بشأن تعامل حكومة الدبيبة منتهية الولاية مع الكيان الصهيوني #عبدالله_بليحق #المتحدث_الرسمي_باسم_مجلس_النواب_الليبي رابط فيديو البيان بجودة عالية بقناة المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب على اليوتيوب : https://www.youtube.com/watch?v=Ic6_LS98wtk تم النشر بواسطة ‏عبدالله بليحق _ Abdullah Bliheg‏ في الاثنين، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣