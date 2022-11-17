مجلس النوّاب يُطالب بفتح قنصلية فرنسية في بنغازي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الخميس، بمقر المجلس في بنغازي، مع سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد ناقش الجانبان التعاون الثنائي والتنسيق المشترك والمستجدات السياسية الأخيرة.

وأكد العقوري على عمق العلاقات مع فرنسا وضرورة تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة وأبرزها مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة وتعزيز التعاون في المجالات العلمية والاقتصادية مقدماً شكره لجهود جمهورية فرنسا لدعم استقرار ليبيا، وفق قوله.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية حرصه على دعم التقارب من الفضاء الفرانكفوني بالنظر للروابط الجغرافية والتاريخية للدول الأعضاء، مطالباً بفتح قنصلية فرنسية في بنغازي.

من جانبه تقدم السفير بالشكر لرئيس لجنة الخارجية للجهود التي بذلها لعودة اللغة الفرنسية للمناهج الدراسية، مؤكداً حرص بلاده على دعم ليبيا للتقارب مع الفضاء الفرانكفوني وتعزيز التعاون العلمي والثقافي، مشيراً إلى أنه سوف تكون هناك زيارات مستمرة لتوطيد العلاقات والتعاون المشترك في كافة المجالات.