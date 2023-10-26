مجلس النوّاب يُطالب سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد

طالب مجلس النواب، سفراء الدول الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بمغادرة البلاد فورا.

جاء ذلك في بيان رسمي، أصدره المجلس، الأربعاء، بشأن العدوان على غزة، دعا من خلاله إلى ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان.

ودعا مجلس النواب في بيانه، إلى عقد جلسات عاجلة على مستوى القيادات للجامعة العربية والمنظمات الإسلامية وعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونوه البيان إلى أنه في حالة عدم توقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، فإن المجلس سيطالب الحكومة الليبية المكلفة بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة لإسرائيل.

وأعلن المجلس في بيانه أيضاً، رفضه التام لتهجير أهالي غزة بأي شكل من الأشكال، وأدان بأشد العبارات ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بدعمها للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه على قطاع غزة.