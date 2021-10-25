مجلس النوّاب يُعدل سن ترشح رئيس البلاد

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وافتتح المجلس الجلسة، بدقيقة صمت حداداً على أرواح الراحلين، عضو مجلس النواب أحمد شيهوب، والموظف بديوان مجلس النواب محمد مفتاح عبدالرحيم، والموظف بديوان مجلس النواب رافع سعيد الصبيحي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن مجلس النواب ناقش خلال جلسته اليوم مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وبعد استكمال مناقشة مواده أُقر مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.

كما أقر المجلس في جلسة اليوم، تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً بدلاً عن 40 عاماً بأغلبية الحاضرين من النواب وبذلك عُلقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.