مجلس النوّاب يُعلق جلسته إلى يوم غدٍ الثلاثاء

علق مجلس النواب جلسته الرسمية لهذا اليوم، والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الجلسة علقت إلى يوم غدٍ الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

وأوضح بليحق في تصريح صحفي، أن مشروع قانون الميزانية المعدل سيعمم من جديد على نواب المجلس.

من جهته قال رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، إن مشروع الميزانية وصل اليوم إلى رئاسة مجلس النواب معدل من الحكومة وسيتم تعميمه في وقت لاحق على أعضاء المجلس.

هذا وشهدت جلسة اليوم، مطالبات من بعض أعضاء مجلس النواب، بسحب الثقة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.