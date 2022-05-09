مجلس النوّاب يُعلق جلسته ليوم غدٍ الثلاثاء

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طبرق، جلسته الرسمية المغلقة، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن المجلس ناقش في جلسته اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022م.

وبعد مناقشة مشروع القانون تم إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014م المنظم لعمل المجلس، وبذلك عُلقت الجلسة ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأشار بليحق إلى أن المجلس سيناقش خلال جلسة الغد، ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يُستجد من أعمال.