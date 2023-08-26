مجلس النوّاب يُعلن دعمه للعمليات العسكرية في الجنوب

أشاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ما تقوم به قوات حفتر من عمليات عسكرية لتأمين حدود ليبيا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، في تصريح اليوم السبت: “يثمن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ما يقوم به أبطال الجيش الليبي من حماية وصيانة التراب الليبي وتأمين الحدود وطرد المجموعات الإجرامية المتواجدة داخل بلادنا والمنتهكة لسيادة ليبيا”.

بدوره عبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، في بيان له، عن دعمه للعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات حفتر لتأمين الحدود الجنوبية وضرب كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبر من الأراضي الليبية.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة قوات حفتر، إطلاق عملية عسكرية تستهدف عناصر المعارضة التشادية في الجنوب الليبي.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي بقوات حفتر، أمس الجمعة، باستهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية.

وأوضحت الشعبة في بلاغ، أن “فرقة الإنزال والمظلات تقوم بإنزال جوي بالقرب من جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية؛ وذلك بعد استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية”.