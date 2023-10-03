مجلس النوّاب يُقرر إنشاء جهاز تأهيل المدن المتضررة

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس، وبحضور النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس في جلسته اليوم مشروع قانون بشأن “إنشاء جهاز إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر”.

وبعد استيفاء مناقشة مشروع القانون، صوت المجلس على إقرار قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر بملاحظات.

وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته أمس الاثنين، عدداً من المواضيع في مقدمتها الآثار المترتبة عن كارثة الفيضانات والسيول بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر والمناطق الأخرى المتضررة، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من أعضاء مجلس النواب عن المدن المتضررة بإنشاء جهاز أو هيئة خاصة بإعمار المناطق المتضررة جراء هذه السيول، وأيضا الرأي الآخر المقدم من أعضاء مجلس النواب بأن يكون هنالك جهاز أو هيئة ليس فقط مخصص لمدينة درنة، ينطلق من مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول الماضية ولكن أن يكون الجهاز خاص لكل أنحاء ليبيا، لمعالجة أي كارثة قادمة من خلال هذا الجهاز أو الهيئة.

وتم أيضاً التأكيد في جلسة الأمس على حث اللجنة المشكلة بمتابعة ما تم من إجراءات في كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر والمناطق المتضررة وهي لجنة مشكلة من رؤساء اللجان النوعية في مجلس (اللجان الدائمة) بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب عن الدوائر المتضررة، وأكد المجلس على هذه اللجنة بسرعة تقديم تقريرها إلى مجلس النواب ليطلع المجلس على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التنفيذية لمعالجة آثار هذه الفيضانات والسيول في هذه المدن والمناطق وما تم تقديمه من دعم من أجل التخفيف من وطأة هذه الكارثة على المواطنين المتضررين.