مجلس النوّاب يُقر تعديل قانون التأمين الصحي

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية أمس الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن المجلس قد ناقش في الجلسة عدداً من مشاريع القوانين في مقدمتها مشروع قانون المرتبات الموحد، وطالب المجلس اللجنة المالية بسرعة إنجاز التعديلات التي أقرها المجلس في جلسة سابقة لإنهاء كافة الملاحظات والتعديلات حول مشروع قانون المرتبات الموحد بالإضافة إلى مطالبة اللجنة التشريعية بضرورة التعجيل بمشروع قانون الأمن الداخلي الذي استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته به ليتم عرضه خلال الجلسة المقبلة، وهنالك مشروعين آخرين للقوانين وهما مشروع قانون النقابات و مشروع قانون الشباب والرياضة اللذان تم عرضهم في جلسة الاثنين والثلاثاء وترك المجال لأعضاء مجلس النواب لمزيد من الاطلاع والملاحظات حول مشاريع القوانين ليتم طرحهما في الجلسة المقبلة.

كما ناقش مجلس النواب مشروع قانون تعديل القانون الخاص بالتأمين الصحي لكل المواطنين بكافة القطاعات وأقر المجلس تعديل قانون التأمين الصحي بما يخدم مصلحة المواطن واستفادة كافة المواطنين بخدمات التأمين الصحي التي أقرت وفقاً لقانون سابق واحتاج هذا القانون إلى تعديل.