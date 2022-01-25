مجلس النوّاب يُقر شروط الترشح لرئيس الحكومة المقبلة

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس الدكتور أحميد حومه. وبحضور 120 نائباً.
وأقر المجلس خلال جلسة اليوم شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.
وجاءت الشروط على النحو التالي:
- أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين
- أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى
- أن لا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه من غير ليبي
- أن لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة
- أن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك
- أن لا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة
- أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه
- أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة
- أن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح
- أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب
- أن يقدم إقرار الذمة المالية
- أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة
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