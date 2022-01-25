مجلس النوّاب يُقر شروط الترشح لرئيس الحكومة المقبلة

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس الدكتور أحميد حومه. وبحضور 120 نائباً.

وأقر المجلس خلال جلسة اليوم شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وجاءت الشروط على النحو التالي: