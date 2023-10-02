مجلس النوّاب يُقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمّة

عقد مجلس النوّاب جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة اوحيدة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، فقد تم خلال جلسة اليوم الموافقة بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمّة المنجزة من قبل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

مباشر مباشر تم النشر بواسطة ‏قناة ليبيا المستقبل‏ في الاثنين، ٢ أكتوبر ٢٠٢٣

وكان المجلس قد استهل جلسته بكلمة لرئيس المجلس عقيلة صالح، أعلن فيها تسلمه قانون انتخاب الرئيس ومجلس الأمّة أمس الأحد من النائب جلال الشويهدي.

وقال عقيلة إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربا عن شكره للجنة 6+6 المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

هذا وناقش المجلس أيضاً خلال الجلسة، عدداً من المواضيع في مقدمتها الآثار المترتبة عن كارثة الفيضانات والسيول بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر والمناطق الأخرى المتضررة، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من أعضاء مجلس النواب عن المدن المتضررة بإنشاء جهاز أو هيئة خاصة بإعمار المناطق المتضررة جراء هذه السيول، وأيضا الرأي الآخر المقدم من أعضاء مجلس النواب بأن يكون هنالك جهاز أو هيئة ليس فقط مخصص لمدينة درنة، ينطلق من مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول الماضية ولكن أن يكون الجهاز خاص لكل أنحاء ليبيا، لمعالجة أي كارثة قادمة من خلال هذا الجهاز أو الهيئة، وبين الرأيين تم تأجيل الموضوع ليتم البت فيه في جلسة غد الثلاثاء.

كما ناقشت الجلسة مسألة جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث تم التأكيد في جلسة اليوم على اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب في وقت سابق بضرورة التعجيل بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب ليتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

وتم أيضاً التأكيد في جلسة اليوم على حث اللجنة المشكلة بمتابعة ما تم من إجراءات في كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر والمناطق المتضررة وهي لجنة مشكلة من رؤساء اللجان النوعية في مجلس (اللجان الدائمة) بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب عن الدوائر المتضررة، وأكد المجلس في جلسة اليوم على هذه اللجنة بسرعة تقديم تقريرها إلى مجلس النواب ليطلع المجلس على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التنفيذية لمعالجة آثار هذه الفيضانات والسيول في هذه المدن والمناطق وما تم تقديمه من دعم من أجل التخفيف من وطأة هذه الكارثة على المواطنين المتضررين، وبذلك علقت جلسة الى يوم غدٍ الثلاثاء.