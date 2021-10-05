مجلس النوّاب يُقر قانون الانتخابات التشريعية

أقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين، بمدينة طبرق، قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وكان المجلس قد بدأ في وقت سابق أمس الاثنين، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، خصصت للتصويت على القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم.

هذا وأعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، أنه بإصدار المجلس لقانون رقم (1) الخاص بانتخاب رئيس البلاد، وإصداره لقانون الانتخابات البرلمانية يضع الشعب أمام مسؤوليته، ويعيد الأمانة للشعب الليبي العظيم.

وقالت الهيئة في بيان لها صدر مساء الاثنين، إنه بإصدار مجلس النواب للتشريعات المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث، وأنه بعد مضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى، فإنه آن الأوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية التى أرهقت الليبيين، ووصلت بالبلاد إلى مرحلة خطيرة.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيانها، كافة الأجسام السياسية والتنفيذية بأن “تفي بالالتزامات الملقاة على عاتقها إسوة بمجلس النواب، وكذلك كافة السياسيين بتغليب مصلحة الوطن، والسمو على أية مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبلية أو أي هدف عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها، لنجعل من يوم 24 ديسمبر عرسا انتخابيا تدخل به البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات، وتطوى بذلك صفحات الاحتراب والخصومة”.