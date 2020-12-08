مجلس النوّاب يُناقش أهم القضايا التي تُعيق إعادة توحيده

عقد مجلس النواب الليبي، جلسة اليوم الثلاثاء، في مدينة غدامس، بحضور 127 عضواً.

وأفاد المجلس في بيان ختامي، بأن الجلسة تأتي في إطار جهود توحيد مجلس النواب الليبي ليتمكن من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المنوطة به.

وتم خلال الجلسة مناقشة أهم القضايا التي تُعيق إعادة توحيد المجلس.

وأكد البيان على التئام مجلس النواب الليبي وإعادة توحيده وذلك بحضور 127 نائباً للجلسة.

وبهدف منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النوّاب ومزيداً من جسور الثقة، فقد تم الاتفاق على أن تكون الجلسة القادمة بمدينة غدامس بتاريخ 21 -22 ديسمبر الجاري.

وسيكون جدول الأعمال للجلسة كالتالي:

1- جلسة اليوم الأول

البند الأول: إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي

البند الثاني: إقرار الدورة البرلمانية لمجلس النواب الليبي بواقع 6 أشهر لكل دورة وتعديل اللائحة وفق ذلك

2- جلسة اليوم الثاني

البند الأول: إعادة انتخاب اللجان البرلمانية

البند الثاني: تشكيل اللجان الفنية المؤقتة (صنع السياسات، التواصل بشأن المناصب السيادية، إلخ)

البند الثالث: مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة.