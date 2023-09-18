مجلس النوّاب يُناقش قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المدن

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس خلال جلسته اليوم مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

وثمن مجلس النواب عمل الحكومة الليبية المكلفة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات والشركات وكافة المواطنين والدول الشقيقة والصديقة التي سارعت للدعم والإنقاذ.

وحث المجلس، الحكومة الليبية على سرعة تدبير مساكن للأسر التي أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن، وطالبها بسرعة التواصل مع كافة المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر.

وطالب المجلس أيضاً، من لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بطلب تقارير من الأجهزة الرقابية لتقديمها لمجلس النواب أولاً بأول.

كما طالب المجلس من الحكومة بإعلان إحصائيات بالضحايا والمفقودين بشكل يومي وإعلان الجهود المبذولة من كافة الجهات في أعمال الإنقاذ.

وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المدن والمناطق المتضررة.

وتم تكليف أعضاء مجلس النواب عن كل دائرة انتخابية بمتابعة أعمال الجهات المختصة في نطاق دوائرهم الانتخابية وتقديم تقاريرهم للجنة الرئيسية بمجلس النواب.

مباشر مباشر تم النشر بواسطة ‏قناة ليبيا المستقبل‏ في الاثنين، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣