مجلس النوّاب يُناقش قانون المرتبات الموحد

عقدت لجنة المالية بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم الخميس، بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة قانون المرتبات الموحد لجميع العاملين بالدولة وإبداء الملاحظات على المقترح المُقدم بهذا الشأن.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة قانون المحافظ الاستثمارية والارتباط مع اللجنة المُشكلة من صندوق الإنماء الاجتماعي، لبحث الآليات لإخراج قانون معدومي الدخل و مرتبات المحافظ..

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شكل لجنة لإعداد جدول موحد للمرتبات منتصف أغسطس الماضي، وأمهلها شهرين للانتهاء من إعداده لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب.

وعقدت لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد اجتماعها الأول في 26 أغسطس الماضي، برئاسة وزير المالية، واستعرضت وضع المرتبات القائم حاليا وعدم تلبيتها للحاجيات الأساسية للموظفين، مؤكدة أهمية الالتزام من إنهاء أعمالها بالأجل المحدد لصياغة القرار.