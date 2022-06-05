مجلس النوّاب يُناقش مسودة مشروع الدستور الليبي

عُقد اليوم الأحد بفرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، لقاء جمع عدداً من أعضاء مجلس النواب.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء خُصِص لمناقشة مسودة مشروع الدستور الليبي ومخرجات ونتائج لقاء القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وخاصة فيما يتعلق بحق المرأة في الانتخاب والتمثيل النيابي للمرأة.

كما ناقش اللقاء قانون تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وتحديد مهامه واختصاصاته ولائحته الداخلية وكل ما يتعلق بهذا الجسم وتقديم ملاحظات أعضاء المجلس لعرضها في جلسة مجلس النواب القادمة لاعتماد القانون.