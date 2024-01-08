مجلس النوّاب يُناقش مشروع قانون المصالحة الوطنية

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة.

وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن المجلس ناقش في جلسته اليوم، مشروع قانون المصالحة الوطنية وقرر إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيها في مشروع القانون.

كما ناقش المجلس قرار رئيس مجلس النواب رقم 105 لسنة 2023.م القاضي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، وقرر المجلس إحالته للنائب الثاني لمناقشته مع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس.

هذا وناقش المجلس مشروع قانون حد السحر والشعوذة وقرر تأجيل البند لمناقشته في جلسة غدٍ الثلاثاء وبذلك عُلقت الجلسة.

مباشر بنغازي جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 م تم النشر بواسطة ‏قناة ليبيا المستقبل‏ في الاثنين، ٨ يناير ٢٠٢٤