مجلس النوّاب يُناقش مع الحكومة الليبية قانون الميزانية العامة

اجتمعت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، مع وزير المالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة عمر تنتوش، إن الاجتماع تناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023م،وذلك في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة، موضحاً بأنه سيتم إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله.

كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022م والعام 2023م.

هذا وشدّد تنتوش على أهمية مراسلة هيئة الرئاسة من قبل وزير المالية بالحكومة لمعرفة مدى تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.