مجلس النوّاب يُناقش مع بعض الأحزاب المستجدات السياسية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان مجلس النواب فرع طرابلس، رئيس رابطة الأحزاب في ليبيا جمعة القماطي، وعدد من أعضاء الرابطة الممثلين للأحزاب السياسية في البلاد.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد تم خلال اللقاء مناقشة أغلب القضايا الوطنية والمستجدات السياسية، وكذلك دور الأحزاب والحياة الحزبية عموماً في تعزيز الحوار الوطني واتخاذه منهجاً لحل القضايا والأزمات السياسية، وضرورة دعم الأحزاب ونشاطاتها وأن تشارك الأحزاب في أي عملية انتخابية قادمة.

كما تم مناقشة عدة مقترحات لحل الأزمة السياسية، والاتفاق على تضامن كافة الأجسام السياسية الرسمية وغير الرسمية لإيجاد مخرج وحل دائم للأزمة يكون بقيادة ليبية خالصة، وبشكل ديمقراطي بناء يُعزز الطابع الديمقراطي في الحياة السياسية ويرسخ الاستقرار في الدولة ويقوي مؤسساتها.