مجلس النوّاب يُواصل مناقشة قانون المرتبات الموحد

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمةطرابلس، مع وزير الخدمة المدنية، ووكيل وزارة التخطيط، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، ومدير مكتب الشؤون المالية بوزارة المالية، ورئيس قسم الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، بحضور مندوب عن مصرف ليبيا المركزي.

وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن الاجتماع ناقش المقترح المقدم من قبل اللجنة المشكلة بخصوص قانون المرتبات الموحد لموظفي الدولة.

وفي سياقٍ ذي صلة، عقدت لجنة المالية بمجلس النواب، اجتماعاً يوم الخميس، بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، لمناقشة قانون المرتبات الموحد لجميع العاملين بالدولة وإبداء الملاحظات على المقترح المُقدم بهذا الشأن.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة قانون المحافظ الاستثمارية والارتباط مع اللجنة المُشكلة من صندوق الإنماء الاجتماعي، لبحث الآليات لإخراج قانون معدومي الدخل و مرتبات المحافظ..

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شكل لجنة لإعداد جدول موحد للمرتبات منتصف أغسطس الماضي، وأمهلها شهرين للانتهاء من إعداده لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب.

وعقدت لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد اجتماعها الأول في 26 أغسطس الماضي، برئاسة وزير المالية، واستعرضت وضع المرتبات القائم حاليا وعدم تلبيتها للحاجيات الأساسية للموظفين، مؤكدة أهمية الالتزام من إنهاء أعمالها بالأجل المحدد لصياغة القرار.