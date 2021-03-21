مجلس النوّاب يُواصل مناقشة مشروع الميزانية العامة

تُواصل لجنة المالية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها بفرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

يأتي ذلك من أجل دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 – 2021م.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب، فقد ناقشت اللجنة برئاسة عمر تنتوش، خلال اجتماعها صباح اليوم، مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من قِبل حكومة الوحدة الوطنية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعتها.

في غضون ذلك، قدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مقترحاً لميزانية العام 2021.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأن مشروع ميزانية 2021 المقدم من ‎الحكومة لمجلس الدولة، استند على تقرير تصدير 1.1 مليون برميل بسعر 50 دولارًا للبرميل ، ليكون إجمالي الميزانية 111 مليار دينار.

وأشار إلى أن ‏الباب الأول من الميزانية وهو المرتبات، تضمّن زيادة 20% لموظفي الدولة التي أقرّها المجلس الرئاسي السابق.

وأضاف المكتب الإعلامي بأن قطاع الكهرباء “دعم الإنارة” خُصِص له – 960 مليون دينار من الباب الرابع (الدعم)، و4.500 مليارات لمشروعات الكهرباء من الباب الثالث (التنمية)، و700 مليون للصيانة من الباب الخامس (الطوارئ).

كما خُصِص ‏مشروع الميزانية 1.400 مليار لمجابهة كورونا من الباب الخامس، و3.500 مليارات للأدوية و600 مليون للنظافة و350 مليون للصرف والمياه من الباب الرابع.

وأكد المكتب الإعلامي أن ‏‏الميزانية المقترحة تضمنت 100 مليون لمفوضية الانتخابات من الباب الخامس (الطوارئ)، و100 مليون لبرامج الشباب من الباب الثالث، و1.600 مليار للدراسات العليا والبعثات.

كما ‏خصصَ مشروعُ الميزانية 6.200 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء من الباب الرابع، و2.400 مليار لمشاريع إعادة الإعمار من الباب الثالث.