مجلس النوّاب يُوافق على إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس في جلسته اليوم مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، وعقب استيفاء مناقشته صوت المجلس على إقرار مشروع القانون بالأجماع مع الاخذ بملاحظات أعضاء مجلس النواب.

وناقش المجلس أيضاً مقترح قانون حماية اللغة العربية وقرر إحالته للجنة التشريعية لإبداء الرأي القانوني.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن زيادة نسبة التمييز مقابل الأداء بمرتبات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والتقني والبحث العلمي وصوت المجلس بالإجماع على المقترح، وبذلك عُلِّقت الجلسة.