مجلس النوّاب يُوقع مذكرة تفاهم مع الشيوخ الباكستاني

وقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ميرزا محمد أفريدي، على مذكرة تفاهم بين المجلسين، بحضور رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس ديوان مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني ووكيل المجلس.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى تأسيس آلية لتطوير العمل البرلماني المُشترك وخلق قنوات للتعاون وتبادل الخبرات للوصول إلى رؤية موحدة على جميع الأصعدة.

كما تهدف المذكرة إلى حث الحكومتين في البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون ودعمها وفقاً للاتفاقيات المُبرمة بين البلدين مما يُسهم في تعزيز وتوثيق العلاقات والمصالح المشتركة.

وفي سياقٍ ذي صلة، وقع رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، ووكيل مجلس الشيوخ الباكستاني محمد قاسم صمد، على مذكرة تفاهم وذلك لتعزيز العمل البرلماني في المجالات ذات العلاقة بالجهاز الفني بين المجلسين، حيث تضمنت المذكرة التشاور والاتفاق على آليات العمل البرلماني في مجال البرامج والدورات التدريبية والمنح الدراسية والتواصل الدائم بين المجلسين.

كما تضمنت المذكرة الاتفاق على تقديم البرامج البرلمانية التشريعية والرقابية وتبادل الخبرات وتطوير العمل في مجال نُظم المعلومات والتحول الرقمي وتقديم المساعدة الفنية والبرلمانية لموظفي الديوان من خلال المشاركة في المنح الدراسية والتدريب والتأهيل لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المجالات التشريعية والقانونية والإدارية والمالية والبحوث والدراسات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الإعلام البرلماني بين الجانبين وآليات عمل موظفي اللجان البرلمانية من حيث تنمية قدراتهم.

وتم الاتفاق أيضاً على تقديم الدعم الفني في عمليات إعداد النظم واللوائح الداخلية والتنظيمية لعمل مجلس النواب وديوانه.

وفي وقت سابق، التقى وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ووكيل المجلس بمقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث بحث اللقاء تعزيز أواصر التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين في القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال اللقاء، على عُمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً على أهمية تطوير الشراكة البرلمانية لدعم مسارات التعاون وتوحيد الرؤى في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية والعمل في اتجاه وضع الآليات المناسبة لإنشاء لجان الصداقة البرلمانية، موضحاً بأن العلاقات الليبية الباكستانية علاقات وثيقة وتاريخية بالنظر إلى حجم الاتفاقيات السابقة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف النويري أن ليبيا تمر بظروف صعبة تُعيق استقرارها وذلك بسبب التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مُشيداً بالموقف الباكستاني من التقارب (الليبي – الليبي) وقدم الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني لزيارة ليبيا.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني على عُمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلسين، لافتاً إلى إمكانية التعاون بين البلدين في عدد من المجالات منها المجال الاقتصادي وقطاعي التعليم والصحة وغيرها.

يُشار إلى أن زيارة وفد مجلس النواب لجمهورية باكستان جاءت تلبية لدعوة رسمية من مجلس الشيوخ الباكستاني وسوف يعقد الوفد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين.