مجلس الوزراء يأذن لشركة الكهرباء بتوريد وصيانة عدة محطات في البلاد

أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد لتوريد عدد من الأعمدة الخشبية والبالغ عددها 57 ألف عمود ضمن إعادة إعمار جنوب طرابلس وتوريد محطات ومفاتيح وصناديق الإنارة.

وقال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع العادي الرابع للعام الجاري لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إن المجلس أذن أيضا للشركة بالتعاقد على إجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطات كهرباء الزاوية المزدوجة ومحطة شمال بنغازي والبريقة ورأس لانوف وكذلك توريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجاوات لكل محطة.

وأضاف حمودة أن المجلس أذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الإنتاج لإجراء الدراسات الفنية والإشراف على مشروع محطة مصراتة وغرب طرابلس الغازية بالإضافة إلى توريد موصلات بمختلف الأحجام.