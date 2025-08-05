مجلس الوزراء يبحث تسريع إجراءات توفير أدوية ومشغلات الكلى

عقد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس هيئة غسيل الكلى، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي، ورئيس لجنة العطاء العام، لمتابعة آليات تسريع توفير أدوية ومشغلات الكلى لمراكز العلاج في مختلف مناطق البلاد.

وتم خلال الاجتماع بحث التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لفتح الاعتمادات المالية اللازمة، بما يضمن سرعة وصول المستلزمات الطبية الحيوية إلى مراكز غسيل الكلى، وتفادي أي تأخير قد يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد المستشار الشهوبي أن ملف توفير احتياجات مرضى الكلى يُعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية، التي تضع على رأس اهتماماتها تأمين العلاج والرعاية الصحية للمواطنين في جميع أنحاء ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لضمان الاستجابة الفعالة للاحتياجات الصحية الطارئة، وتطوير أداء القطاع الطبي والخدمي.