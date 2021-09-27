مجلس الوزراء يتخذ جملة من القرارات بعد اجتماعه العادي السابع

عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اجتماعه العادي السابع لعام 2021م، مساء اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد الدبيبة، ونائبي الرئيس ووزراء الحكومة.

وبحسب ما أفاد الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، في إيجاز صحفي، فقد ناقش الاجتماع جملة من المواضيع والملفات الخدمية، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق.

وانتهى الاجتماع بعد استعراض ومناقشة بنوده، إلى جملة من الإجراءات والتدابير تمثلت في: