مجلس الوزراء يعتمد المعلمة سعاد إبراهيم السويح «شهيدة واجب»

عبّرت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن بالغ فخرها واعتزازها بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (449) لسنة 2025، القاضي باعتماد المعلمة الراحلة سعاد إبراهيم السويح “شهيدة واجب”، تقديرًا لما قدّمته من تفانٍ وإخلاص في أداء رسالتها التربوية، وتجسيدها نموذجًا مُشرفًا للمرأة الليبية المخلصة في خدمة الوطن.

وقد ارتقت المعلمة الشهيدة سعاد السويح جرّاء رصاصة غادرة أصابتها في منطقة سكنها، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة، أثناء ممارستها لحياتها كمواطنة تتحمل أعباء المعيشة وتسهم في بناء أجيال المستقبل من موقعها في قطاع التعليم.

واستنكارًا لهذا الحادث الأليم، شددت الوزارة على أن ما تعرّضت له الفقيدة يسلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي تواجهها النساء في مناطق النزاع، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية والدولية لضمان حمايتهن وسلامتهن في شتى الظروف.

وفي ختام بيانها، تقدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفقيدة، وكافة زميلاتها وزملائها في قطاع التعليم، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.