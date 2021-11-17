مجلس الوزراء يعتمد مقترح إنشاء المجلس الوطني للإعلام

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن مجلس الوزراء اعتمد مقترح إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وتكليف عواطف الطشاني مديرة عامة لقناة ليبيا الوطنية

وكشف حمودة في مؤتمر صحفي، أنّ مجلس الوزراء قرر تخصيص صندوق لدعم الإعلاميين وإنشاء منطقة حرّة للإعلام، مضيفا أنّه سيكون هناك مؤسسة لرصد المخالفات والإخلالات المهنية، وأخرى لتنظيم عمل الراديو.

واوضح حمودة عن مجلس الوزراء قرّر إنشاء منطقة اقتصادية من بن شعيب شرقا إلى الوطية غربا، وإنشاء مركز استجابة للطوارئ والمخاطر الأمنية في قطاع النفط.

وبيّن حمودة أنّه جرى الموافقة على إعطاء الإذن لتنفيذ مشاريع مياه في سبها بقيمة 285 مليون، وإنشاء مراكز تدريبية في مدن بنغازي والزنتان وشحات وترهونة وهون.

و أكّد حمودة أن الحكومة، نفّذت قراري زيادة مرتبات للعاملين بقطاع التربية والتعليم، ومرتبات أعضاء هيئة التدريس العالي، إلى جانب تضمين الزيادات الخاص بموظفي الجامعات.