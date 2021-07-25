مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الخامس في سبها

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعه العادي الخامس في مدينة سبها، اليوم الأحد.

وبحث المجلس، بيان وزير الصحة حول آخر التطورات لمواجهة فايروس كورونا، والتقارير الفنية والإحصائية، ومتطلبات الوزارة في هذا الجانب.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه، فرض حظر تجوال جزئي وفقا لما تحدده وزارة الصحة من مدن.

كما استمع مجلس الوزراء لمدير مستشفى سبها المركزي للوقوف على احتياجاته وما يتطلبه من دعم لتقديم خدمات المستشفى.

وتناول الاجتماع إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية والقانونية المقدمة من الوزارات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

اجتماع مجلس الوزراء بمقر ديوان الرئاسة في سبها مجلس وزراء #حكومة_الوحدة_الوطنية يعقد اجتماعه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة سبها. #حكومتنا #ليبيا تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ٢٥ يوليو ٢٠٢١