مجلس الوزراء يعقد اجتماعه العاشر في الزاوية

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعه العادي العاشر، في مدينة #الزاوية، برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد الدبيبة وبحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فقد خُصِصَ الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والإدارية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الدبيبة بالجهود المبذولة من أجل استقرار البلاد ووحدة ترابه، مشيداً بجهود مجلس الوزراء من خلال انعقاده بالمدن والمناطق الليبية والوقوف على الصعوبات التي تواجهها.

وناقش مجلس الوزراء عدداً من المذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات التابعة، وأقرّ عدداً من الملفات القانونية المتعلقة بالتسوية المالية بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة المالية في المدة من 2009 – 2018، وأصدر عدداً من الأحكام بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن الترقيات بعد الدرجة الـ11، وناقش تسوية أوضاع أبناء الشهداء الذين بلغوا سن الرشد واستمرار صرف المنح لهم بما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 2014.

واعتُمِدت خلال الاجتماع، الخطة الوطنية للصرف الصحي 2023 -2027 المعروضة من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ 7 جسور في عدد من المدن وإعطاء الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات للبدء في تنفيذ الخطة.

هذا وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في ختام الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالمواطن وتقديم الخدمة له في كل المجالات.