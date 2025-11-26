مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ 19 مشروعاً خدمياً في زمزم

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (832) لسنة 2025، القاضي بتفويض جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للمباشرة بإجراءات التعاقد لتنفيذ 19 مشروعًا تنمويًا وخدميًا في الفرع البلدي زمزم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

وتتضمن المشاريع تنفيذ وصيانة المقرات الإدارية، وتطوير المرافق الصحية، وإنشاء وتجهيز بيوت الشباب والمساجد، إلى جانب تنفيذ وصيانة المدارس والملاعب الرياضية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسار التنمية المحلية في المنطقة.

وتعمل الحكومة على دفع عجلة التنمية المحلية عبر برنامج مشاريع يستهدف البلديات ذات الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية.

ويأتي القرار ضمن توجهات حكومية لتنشيط الاستثمار في المرافق الخدمية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية.

وشهدت السنوات الماضية إطلاق عدد من مشاريع البنية التحتية عبر جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهو أحد أهم الأذرع التنفيذية الحكومية في مجال الإنشاءات والصيانة، وتأتي مشاريع زمزم استكمالًا لخطط سابقة شملت عشرات البلديات في مختلف أنحاء ليبيا.