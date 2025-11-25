مجلس الوزراء يوافق على حزمة مشاريع تنموية شاملة في «أبوقرين»

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 833 لسنة 2025، بالإذن بالمباشرة بإجراءات التعاقد لتنفيذ حزمة شاملة من المشاريع التنموية والخدمية في منطقة أبوقرين، وذلك ضمن حزمة المشاريع المخصصة للمنطقة الوسطى عقب لقاء مجالس حكمائها وأعيانها وبلدياتها مع رئيس الحكومة.

وتركز المشاريع على تطوير المرافق الإدارية والخدمية، حيث تشمل إنشاء وتجهيز مبنى إداري خدمي يضم وحدة التفتيش التربوي، مكتب التخطيط العمراني، مكتب إصدار السجل المدني، ووحدة السلامة الوطنية، بالإضافة إلى مقرات مصلحة الجوازات والجنسية، المحكمة والنيابة، مكتب التسجيل العقاري، والشرطة الزراعية، إلى جانب صيانة الصالة الاجتماعية، وفق منصة حكومتنا.

وفي القطاع الصحي، تشمل المشاريع إنشاء وتجهيز مقر الإسعاف والطوارئ في أبوقرين، المركز الصحي بالحي الشرقي، وصيانة وتجهيز المستشفى العام للفرع البلدي.

وفي قطاع التعليم والشباب، ستُنشأ مدرسة نموذجية مكونة من 12 فصلاً دراسيًا ضمن مدارس المستقبل، إلى جانب صيانة مدرسة أبوقرين للتعليم الأساسي، مدرسة الرواد الثانوية، ومدرسة زهرة المدائن.

كما يتضمن المشروع إنشاء مقر للتعليم العالي للعلوم التقنية، وتنفيذ ملاعب كرة قدم خماسية لأربع مؤسسات تعليمية، وصيانة مقر كلية العلوم الإنسانية والتطبيقية وصيانة نادي الأجيال.

وتشمل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة صيانة مقر الحرس البلدي ومقر خدمات المياه والصرف الصحي، واستكمال مسجد عبد الرحمن بن عوف، وإنشاء صالة لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى صيانة مسجد أبوبكر الصديق بالحي الغربي، وصيانة خطوط الإنارة للطريق الساحلي والطريق الفرعي.

وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التنمية في المنطقة الوسطى، وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين، بعد سنوات من تضرر البنية التحتية جراء النزاعات.

وتهدف الحزمة إلى تطوير القطاعات الإدارية، الصحية، التعليمية، والشبابية، إلى جانب البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المحلي.

وتعد أبوقرين من المناطق الاستراتيجية في الوسط الليبي، وقد شهدت خلال العقد الماضي تحديات كبيرة في الخدمات العامة والبنية التحتية. وتأتي هذه الحزمة ضمن جهود الحكومة لتعزيز إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوفير الخدمات الأساسية لجميع المناطق.