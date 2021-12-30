مجلس الوزراء يُصدر جملة من القرارات خلال اجتماعه العاشر

عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م، اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وبحضور نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ووزراء الحكومة.

وناقش الاجتماع خطط عمل الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية بالبلاد ومتابعة استكمال مشاريع “عودة الحياة”، ولاعتماد خطط الحكومة لسنة 2022م.

وبحسب ما أفاد الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، فإن مجلس الوزراء أصدر جملة من القرارات خلال اجتماعه العاشر اليوم.

وتتمثل هذه القرارات فيما يلي:

إلغاء جهاز مكافحة الجريمة وضم كافة أصوله الثابتة والمنقولة والقوة العمومية لجهاز المباحث الجنائية

إنشاء معهد للطب الشرعي تابع لوزارة العدل

إنشاء جهاز الشرطة البيئية يتبع وزارة البيئة

وأشار حمودة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً، مستجدات جدول المرتبات الموحد وما خَلُصت له اللجنة المُشكلة، وكذلك آليات إنفاق حكومة الوحدة الوطنية خلال العام الماضي، حيث أصدر رئيس الحكومة تعليماته للوزراء بتوضيح آليات الإنفاق خلال السنة الماضية ضمانا لمبدأ الشفافية والنزاهة.

كما أشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن وزارة المالية عملت على تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م المتعلق بزيادة قطاع التعليم حيث أصدر رئيس الحكومة تعليماته بتضمين الزيادة الخاصة بالتعليم لتشمل العاملين بالمعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم التقني والفني، بالإضافة إلى إحالة مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج للربع الأخير لسنة 2021م عن الأشهر 10-11-12م، وكذلك تسوية أوضاع مرتبات لعدد يفوق 150 ألف متغير بين تعديل وتسوية خاص بموظفي القطاع العام من بينهم معلمي المراقبات التعليمية التي لم تدرج زياداتهم في شهر أكتوبر.

هذا ونقل الناطق باسم الحكومة عن الدبيبة تأكيده، أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها وتقديم خدماتها لكافة المواطنين، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن كل ما من شأنه افتعال الأزمات والصراعات.